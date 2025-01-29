«Планов на будущее нет»: что происходит с американской помощью Украине

США прекратили военную и гуманитарную помощь Киеву, сообщала WP. По данным газеты, указ Трампа о приостановке зарубежной помощи уже привел к закрытию многих программ на Украине. AP в свою очередь подчеркивает, что речь идет лишь о программах Госдепа — а военную помощь осуществляет в основном Пентагон. Украинские власти данные о прекращении американской поддержки отрицают.

Соединенные Штаты приостановили военную помощь Украине и прямую двустороннюю экономическую поддержку страны, сообщила газета The Washington Post со ссылкой на информированный источник.

«Указ [президента США Дональда Трампа о прекращении зарубежной помощи на 90 дней], по-видимому, приостановил предоставление военного финансирования Украине», — говорится в материале издания.

При этом AP подчеркивает, что указ Трампа касается только программ гражданской помощи, финансируемых Госдепом — в то время как большая часть военной помощи Украине исходит от Пентагона.

«Ни одна из программ министерства обороны не затронута напрямую заморозкой, хотя официальные лица США заявляют, что никаких планов на будущее нет», — говорится в материале агентства.

О продолжении военной помощи ранее заявлял и президент Украины Владимир Зеленский: 25 января на пресс-конференции с молдавским лидером Майей Санду он сказал, что США не прекращали оказывать военную помощь Украине и закрывают 40% потребностей Киева. Про гуманитарную помощь он не уточнил.

Глава украинского центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко также отметил, что, несмотря на указ Трампа, Украина продолжает получать военную поддержку по документам, которые были утверждены ранее.

«Информация, распространяемая в медиа относительно остановки военной помощи, не соответствует действительности», — отметил Коваленко.

Исключение «для спасения жизней»

По данным The Washington Post, приостановка помощи в числе прочего влияет на финансирование программ Агентства США по международному развитию (USAID), которое с 2022 года передало Украине более $7,6 млрд гуманитарной помощи и $30 млрд прямой бюджетной поддержки. По данным источника WP, организация помогала обеспечивать энергией пострадавшие от боевых действий украинские регионы, поддерживать школы, особенно строительство в них убежищ.

Также из-за приостановки помощи были закрыты многие другие программы: от гуманитарной и энергетической помощи до финансирования новостных агентств и антикоррупционных инициатив. Кроме того, без средств осталась украинская Veteran Hub: она управляла закрытой ныне линией помощи для украинских военнослужащих, ветеранов и их семей.

«Оценка полного масштаба последствий осложняется тем, что многие затронутые организации отказываются выступать публично, опасаясь столкнуться с последствиями, если их посчитают критикующими администрацию Трампа», — подчеркивает WP.

При этом анонимный украинский чиновник заявил изданию, что, несмотря на указ Трампа, США все равно «заполняют ключевые пробелы» — платят государственным служащим, которые поддерживают работу Украины в период проведения военных действий.

В свою очередь The New York Times со ссылкой на служебную записку госсекретаря США Марко Рубио пишет, что администрация Трампа частично смягчила ограничения в указе о приостановке программ помощи другим странам.

Согласно документу, Вашингтон все же продолжит оказывать иностранным государствам «гуманитарную помощь для спасения жизней»: такие программы, говорится в записке, «должны продолжаться или возобновляться, если они были остановлены».

Скорее всего, финансировать будут только программы, которые предоставляют жизненно важные лекарства, медицинские услуги, продукты питания, жилье и помощь в обеспечении прожиточного минимума. Затронут ли исключения помощь Украине, на данный момент не сообщается .

США приостановили помощь другим странам. На Украине заверили, что их это не коснется Госсекретарь США Марко Рубио распорядился приостановить большинство программ финансовой помощи зарубежным... 25 января 19:19

Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней программ по выделению помощи другим государствам 20 января, через несколько дней соответствующее указу распоряжение подписал госсекретарь США Марко Рубио. В течение 90-дневнего срока власти США должны проверить, насколько спонсируемые программы эффективны и как соответствуют текущей внешней политике страны. Администрация Трампа обосновала свое решение тем, что в данный момент подобная индустрия помощи не только не соответствует интересам государства, но даже противоречит им и помогает дестабилизировать ситуацию в мире.