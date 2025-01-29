В Белгородской области оценили последствия атак ВСУ за минувшие сутки

Гладков: ВСУ за сутки выпустили 60 дронов и 49 снарядов по Белгородской области

Украинские военные в течение суток выпустили 60 дронов и 49 снарядов по Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, ударам подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском муниципальном округе. Здесь были повреждены 10 квартир в трех многоэтажных домах, один частный дом, один объект социальной инфраструктуры и 17 автомобилей.

«В [городе] Грайвороне в результате атаки беспилотника на многоквартирный дом ранены два мирных жителя», — подчеркнул глава российского субъекта.

Кроме того, обстрелам подвергся Краснояружский район. Своими действиями бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) нанесли урон одному социальному объекту, одному частному домовладению и линии электропередачи.

На этом фоне в ряде населенных пунктов произошло отключение света. Гладков уточнил, что к текущему моменту сотрудники аварийных служб восстановили электроснабжение в селах Репяховка и Графовка.

В Белгородском районе, в свою очередь, оказался поврежден один частный дом. Одно частное домовладение и линия электропередачи были повреждены в селе Тишанка в Волоконовском районе.

Еще украинские солдаты нанесли удары по Шебекинскому муниципальному округу, Прохоровскому району, Белгородскому району, Валуйскому муниципальному округу и Борисовскому району. На их территории никаких разрушений зафиксировано не было, рассказал губернатор.

Ранее бойцы ВСУ с помощью дрона сбросили зажигательный снаряд на храм в Белгородской области.