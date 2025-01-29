Минобороны РФ сообщило о сбитых дронах над Белгородской областью

Средства противовоздушной обороны уничтожили два украинских беспилотника над территорией Белгородской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале.

По информации ведомства, беспилотные летательные аппараты были сбиты около 15:10 мск.

Утром 29 января губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские военные в течение суток выпустили по региону 60 дронов и 49 снарядов. По его словам, в числе прочего ударам подверглись пять населенных пунктов в Грайворонском муниципальном округе. Там были повреждены 10 квартир в трех многоэтажных домах, один частный дом, один объект социальной инфраструктуры и 17 автомобилей.

Минобороны РФ до этого сообщало, что средства противовоздушной обороны в ночь на 29 января сбили 104 беспилотных летательных аппарата над регионами России. Данная атака украинских дронов стала второй крупнейшей с начала года.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ Александр Бортников рассказал, куда Украина целится беспилотниками.