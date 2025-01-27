В Днепропетровской области повреждено предприятие

В Днепропетровской области Украины нашли повреждения на объекте инфраструктуры и промышленном предприятии. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава военной администрации региона Сергей Лысак.

Другие подробности чиновник не назвал.

В области в ночь на понедельник объявляли воздушную тревогу, которая продлилась более двух часов. Местные СМИ сообщали о нескольких взрывах в городе Днепре (ранее — Днепропетровск).

Накануне в Житомирской области Украины раздались взрывы. Тем же утром в Харькове на востоке Украины произошли два взрыва за ночь.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее в Киеве произошли взрывы.