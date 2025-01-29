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Россию за ночь атаковали более 100 беспилотников

Силы ПВО за ночь сбили 104 беспилотника над регионами России
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Shutterstock

Средства противовоздушной обороны в ночь на 29 января сбили 104 беспилотных летательных аппарата над регионами России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. Это вторая крупнейшая атака с начала года.

Наибольшее количество дронов — 47 — военные сбили над территорией Курской области. 27 беспилотников уничтожено над Брянской областью, 11 — над Смоленской областью, семь — над Тверской областью, четыре — над Белгородской областью. По три БПЛА сбили над Нижегородской и Калужской областями, по одному — над Ростовской и Ленинградской областями.

До этого сообщалось, что Смоленская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

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Атаки БПЛА на Россию
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