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Группировка войск «Север» нанесла поражение бригадам ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли до 30 военных в зоне действий сил «Севера»
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российские солдаты группировки войск «Север» нанесли поражение украинским формированиям на Харьковском направлении. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны РФ.

«Противник потерял до 30 военнослужащих, боевую бронированную машину, автомобиль и два орудия полевой артиллерии», — говорится в сообщении.

По данным оборонного ведомства, российские бойцы нанесли поражение бойцам ВСУ в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

В сводке также говорится, что группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение в районах населенных пунктов Тополи, Лозовая и Зеленый Гай Харьковской области, а также возле Григоровки в Донецкой Народной Республике (ДНР). На данном направлении потери противника составили порядка 320 военнослужащих.

В ходе боевых действий бойцы ВСУ потеряли один танк, три боевые бронированные машины, включая два бронетранспортера М113 американского производства, а также две станции радиоэлектронной борьбы «Нота».

До этого сообщалось, что российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в ДНР.

Ранее пленный солдат ВСУ призвал новобранцев к бунту.

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