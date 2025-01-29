В Черниговской области сообщили о повреждении промпредприятия

Глава Черниговской ОВА Чаус сообщил о повреждении предприятия в результате удара

В Черниговской области Украины в результате взрыва было повреждено промышленное помещение одного из предприятий региона. Об этом сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Вячеслав Чаус в своем Telegram-канале.

«В результате ударов в одном из сел повреждено промышленное помещение», — написал глава Черниговской ОВА.

При этом Чаус не уточнил, о каком именно объекте идет речь.

Несколькими часами ранее издание «Общественное» сообщило, что в столице Украины произошло несколько взрывов. Журналисты уточнили, что в Киеве была объявлена воздушная тревога. При этом мэр города Виталий Кличко сообщил о срабатывании средств противовоздушной обороны (ПВО).

До этого глава администрации Одесской области Олег Кипер сообщил, что в регионе повреждения получила припортовая инфраструктура. По его словам, пострадали здания. Оперативные службы работали над ликвидацией последствий.

Ранее в Киеве боеприпас взорвался в руках ведущей «Армии FM» во время эфира.