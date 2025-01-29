Над Мурманской областью сбит беспилотник

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил в своем Telegram-канале, что средства противовоздушной обороны сбили беспилотник над регионом.

«Беспилотник ликвидирован. Аэропорт возобновил работу в штатном режиме», — написал Чибис.

В 11:10 мск губернатор сообщал о действии в Мурманской области опасности прилета беспилотного летательного аппарата (БПЛА). На фоне этого над регионом временно закрыли воздушное пространство.

Утром 29 января Telegram-канал SHOT писал, что Украина пыталась атаковать беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. По информации журналистов, станция расположена в Андреапольском районе.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее в Воронежской области начали закрывать бомбоубежища.