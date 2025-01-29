Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Тверской области

SHOT: 6 дронов ВСУ атаковали нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика»
close
Inna Varenytsia/Reuters

Украина пыталась атаковать беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, станция расположена в Андреапольском районе. Летевшие к ней шесть беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на подлете. В результате падения обломков дронов произошло возгорание, которое удалось потушить через несколько часов. Никто из сотрудников, по предварительным данным, не пострадал. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Утром 29 января глава Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами