Украинские БПЛА попытались атаковать нефтеперекачивающую станцию в Тверской области

Украина пыталась атаковать беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации канала, станция расположена в Андреапольском районе. Летевшие к ней шесть беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на подлете. В результате падения обломков дронов произошло возгорание, которое удалось потушить через несколько часов. Никто из сотрудников, по предварительным данным, не пострадал. Обстоятельства произошедшего еще выясняются.

Утром 29 января глава Тверской области Игорь Руденя сообщил, что над регионом за минувшую ночь средствами противовоздушной обороны (ПВО) были уничтожены 29 беспилотных летательных аппаратов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.