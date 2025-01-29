В атакуемой ВСУ Воронежской области начали закрывать бомбоубежища

В Воронежской области несколько бомбоубежищ на АЗС превратили в туалеты

В Воронежской области несколько бомбоубежищ превратили в туалеты. Об этом сообщает Telegram-канал «Большой воронежский».

По данным канала, укрытия начали закрывать на заправках, поскольку жители города используют помещения в качестве туалета. В публикации говорится, что на некоторых заправках на двери укрытий поставили железные двери. Попасть в помещение в случае атаки можно, сорвав пломбу.

Работники АЗС призвали использовать укрытия только по назначению.

«Несмотря на то, что на каждой заправке есть уборная, воронежцы предпочитают комфорту авантюризм», — говорится в сообщении.

27 января губернатор региона Александр Гусев заявил, что над территорией Воронежской области были сбиты несколько беспилотных летательных аппаратов. По предварительной информации, обошлось без пострадавших и разрушений. Губернатор подчеркнул, что опасность атаки дронов в регионе, объявленная накануне вечером, сохраняется.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что в Ростовской области установят умные домофоны, пускающие в бомбоубежища без ключей.