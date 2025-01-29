В Мурманской области объявили опасность атаки БПЛА

На территории Мурманской области объявили опасность прилета беспилотников. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Чибис в своем Telegram-канале.

«Принимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности людей, в том числе временные закрытия воздушного пространства», — заявил он.

По словам губернатора, всем жителям следует относиться с пониманием к переносу рейсов, а также сохранять бдительность и проверять информацию по проверенным источникам.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что Украина пыталась атаковать беспилотниками нефтеперекачивающую станцию «Транснефть-Балтика» в Тверской области. По информации канала, станция расположена в Андреапольском районе. Летевшие к ней шесть беспилотных летательных аппаратов были уничтожены на подлете. В результате падения обломков дронов произошло возгорание, которое удалось потушить через несколько часов.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее стало известно, что в атакуемой ВСУ Воронежской области начали закрывать бомбоубежища.