ВС РФ поразили военные аэродромы и места производства БПЛА на Украине

Российские войска нанесли удары по военным аэродромам ВСУ, а также по производствам беспилотников и складам их хранения. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, поражение вражеской инфраструктуре удалось нанести благодаря совместной работе операторов БПЛА, авиации, ракетных войск и артиллерии. Кроме того, были нанесены удары по местам скопления личного состава и техники противника в 156 районах зоны СВО.

В то же время средства ПВО сбили 165 беспилотников. Всего с начала спецоперации российская армия уничтожила более 41 тысячи дронов, 652 самолета, 283 вертолета, свыше 20 тысяч танков и тысячи единиц другой техники ВСУ.

29 января Минобороны сообщило, что ВС РФ взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике, а также ударили по позициям врага в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки.

До этого военно-политический эксперт Ян Гагин заявил, что 110-я бригада вооруженных сил Украины, оборонявшая Великую Новоселку в Донецкой народной республике, перестала существовать.

Ранее Зеленский рассказал, как Украина «сражалась в одиночку» в 2022 году.