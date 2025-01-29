Минобороны: военные России взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады национальной гвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР.

Украинская армия потеряла до 520 солдат, а также лишилась танка, семи боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортеров М113 американского производства, семи автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

28 января Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.