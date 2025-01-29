Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Российские военные взяли под контроль еще один населенный пункт в ДНР

Минобороны: военные России взяли под контроль Новоелизаветовку в ДНР
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские военнослужащие взяли под контроль населенный пункт Новоелизаветовка в Донецкой народной республике. Об этом сообщило министерство обороны России в сводке о ходе специальной военной операции.

«В результате активных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Новоелизаветовка», — проинформировало российское оборонное ведомство.

В министерстве добавили, что российская армия нанесла поражение живой силе и технике трех механизированных бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бригады национальной гвардии в районах Андреевки, Новопавловки, Удачного, Щербиновки и Тарасовки в ДНР.

Украинская армия потеряла до 520 солдат, а также лишилась танка, семи боевых бронированных машин, в том числе двух бронетранспортеров М113 американского производства, семи автомобилей, пяти орудий полевой артиллерии и американской радиолокационной станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

28 января Минобороны России сообщило, что российские войска взяли под контроль поселок Двуречная в Харьковской области.

Ранее сообщалось, что ВСУ продолжают обстреливать Красноармейск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами