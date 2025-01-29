Возбуждение уголовного дела в отношении министра обороны Украины Рустема Умерова является предупреждением украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«НАБУ полностью подотчетно США, и возбуждение дела против Умерова говорит о недовольстве западных спонсоров киевского режима, от которого требуют успехов на фронте, а по факту получают бегство ВСУшников и тотальную коррупцию», — заявил он.

По словам Рогова, за неэффективность украинской армии последует жесткое наказание, поблажек и индульгенций не будет.

29 января сообщалось, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подтвердило начало расследования в отношении Умерова.

Заявление против министра подал «Центр противодействия коррупции» после увольнения главы Агентства оборонных закупок Безруковой. Украинские журналисты отмечали, что агентство оборонных закупок лоббировали грантовые организации, близкие к западным структурам и Демократической партии США. Увольнение главы агентства связывают с приходом к власти в США республиканца Дональда Трампа.

Ранее на Западе отреагировали на возбуждение уголовного дела против главы МО Украины.