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Израиль атаковал маршруты контрабанды оружия для «Хезболлы»

ВВС Израиля поразили места хранения оружия для «Хезболлы» на границе с Ливаном

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Marwan Naamani/dpa/Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля атаковали места хранения оружия и маршруты контрабанды вооружений для движения «Хезболла» на границе Сирии с Ливаном. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

«ВВС Израиля нанесли удары по маршрутам контрабанды оружия и объектам террористической инфраструктуры, расположенным вблизи контрольно-пропускных пунктов сирийского режима на сирийско-ливанской границе», — говорится в сообщении.

26 ноября Израиль подписал соглашение о прекращении огня с Ливаном. Договоренности предусматривают вывод израильских войск с территории Ливана в течение 60 дней. При этом на юге страны не будет восстановлена инфраструктура ливанского шиитского движения «Хезболла».

Однако уже 28 ноября израильская армия нанесла авиаудар на юге Ливана, где обнаружила признаки активности ливанского шиитского движения «Хезболла». Отмечалось, что удар был нанесен впервые с момента заключения соглашения о прекращении огня.

Ранее Израиль атаковал секретный ракетный завод «Хезболлы».

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