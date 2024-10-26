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Израильские самолеты атаковали лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна на юге Бейрута

ТАСС: ЦАХАЛ совершил налет на лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна на юге Бейрута

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Ammar Awad/Reuters

Израильские истребители атаковали южные окраины столицы Ливана Бейрута, где расположен лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в местной службе гражданской обороны.

По информации агентства, под ударом израильских ВВС оказались лагерь беженцев Бурдж-эль-Баражна, расположенный на шоссе в международный аэропорт Рафика Харири, и квартал Эль-Лейлаки.

«Самолеты начали налет с бомбардировки Харет-Хорейка, по которому в течение часа было нанесено не менее шести авиаударов», — поделился собеседник агентства.

До этого в МИД ОАЭ сообщали, что корабль с двумя тысячами тонн гуманитарной помощи из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) прибыл в ливанский Бейрут.

На корабле находится одна тысяча тонн продовольствия, тысяча тонн палаток и других предметов быта для беженцев. Как заявлял султан Аль Шамси, эти масштабные усилия по срочному гуманитарному реагированию отражают целеустремленность руководства ОАЭ к «сотрудничеству и солидарности с ливанским народом».

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