Стало известно о планах Израиля передать Киеву российское оружие

Израиль хочет передать Украине оружие российского производства. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По заявлению дипломатической миссии, подобная инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании «общих угроз». Киев выразил надежду, что Израиль примет окончательное решение по передаче оружия российского производства в пользу Украины.

21 января посол Украины Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

«Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛ», — говорится в публикации.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Рембо» признался, что боится российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, еще одним страшным оружием Вооруженных сил РФ является артиллерия, перед которой ВСУ бессильны. В бою «главное смириться, что с артиллерией ты ничего не можешь поделать», отметил он.

Ранее полковник рассказал о российском оружии, способном легко сбивать ATACMS.