Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о планах Израиля передать Киеву российское оружие

Посольство Киева: Тель-Авив передаст Украине оружие российского производства
close
ФСБ РФ/РИА «Новости»

Израиль хочет передать Украине оружие российского производства. Об этом сообщило посольство Украины в Израиле в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По заявлению дипломатической миссии, подобная инициатива Тель-Авива является важным шагом в признании «общих угроз». Киев выразил надежду, что Израиль примет окончательное решение по передаче оружия российского производства в пользу Украины.

21 января посол Украины Евгений Корнийчук провел встречу с замминистра иностранных дел Израиля Шарен Хаскель.

«Во время встречи посол поблагодарил собеседницу за озвученное ею предложение передать Украине оружие российского производства, захваченное ЦАХАЛ», — говорится в публикации.

До этого боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным «Рембо» признался, что боится российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). По его словам, еще одним страшным оружием Вооруженных сил РФ является артиллерия, перед которой ВСУ бессильны. В бою «главное смириться, что с артиллерией ты ничего не можешь поделать», отметил он.

Ранее полковник рассказал о российском оружии, способном легко сбивать ATACMS.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами