Военные сбили беспилотник над Калужской областью

Российские средства противовоздушной обороны в ночь на 29 января сбили один беспилотник на территории Козельского района Калужской области. Об этом сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По его словам, никто не пострадал, разрушений инфраструктуры не зафиксировано. На место инцидента прибыла оперативная группа.

До этого сообщалось, что над территорией Ростовской области сбили беспилотный летательный аппарат. Дрон упал за пределами населенных пунктов, обошлось без пострадавших.

Также Смоленская область ночью подверглась массированной атаке БПЛА, один из дронов пытался напасть на объект ядерной энергетики. А в Нижегородской области произошло возгорание на предприятии Кстовской промзоны после падения обломков беспилотника.

Над Брянской областью сбили свыше 20 беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины, среди которых были реактивные.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее глава ФСБ рассказал, куда Киев целится беспилотниками.