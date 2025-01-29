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Российские военные зашли в тыл ВСУ

Минобороны: российские военные зашли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны
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Станислав Красильников/РИА Новости

Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, зашла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что группа выполняла задание по обнаружению украинских вооруженных формирований в определенном районе. Во время продвижения Шалдин заметил, что солдаты ВСУ готовят засаду на возможном пути российской колонны.

Капитан группы решил атаковать первым: российские военные совершили маневр и незаметно обошли противников с тыла, уничтожив часть личного состава и техники.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район — шахта Торецкая.

Взятие Дзержинска облегчит снабжение ВС РФ по участку дороги ДонецкГорловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

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