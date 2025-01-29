Минобороны: российские военные зашли в тыл ВСУ и обеспечили прибытие колонны

Группа российских военных, возглавляемая капитаном Виктором Шалдиным, зашла в тыл бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечила прибытие колонны в заданный район без потерь, заявили в министерстве обороны России. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что группа выполняла задание по обнаружению украинских вооруженных формирований в определенном районе. Во время продвижения Шалдин заметил, что солдаты ВСУ готовят засаду на возможном пути российской колонны.

Капитан группы решил атаковать первым: российские военные совершили маневр и незаметно обошли противников с тыла, уничтожив часть личного состава и техники.

До этого глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил, что российские войска продвигаются в Дзержинске (украинское название — Торецк), где у Вооруженных сил Украины (ВСУ) остался последний укрепленный район — шахта Торецкая.

Взятие Дзержинска облегчит снабжение ВС РФ по участку дороги Донецк — Горловка — Артемовск, а также позволит угрожать заходом в тыл группировки ВСУ в Клещеевке.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.