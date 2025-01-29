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В Казани ввели временные ограничения на работу аэропорта

Росавиация: введены временные ограничения работу аэропорта Казани
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KONSTANTIN_SHISHKIN/Shutterstock/FOTODOM

Международный аэропорт «Казань» имени Габдуллы Тукая временно перестал принимать и отправлять авиарейсы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-секретаря Росавиации Артема Кореняко.

Временные ограничения введены с 00:55 мск 29 января с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В заявлении отмечается, что экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

26 января в аэропортах Казани и Ижевска были введены временные ограничения.

Ранним утром 24 января сообщалось, что были введены временные ограничения на работу аэропортов Казани, Нижнекамска, Пензы, а также Самары и Саратова. Как сообщил Кореняко, временные ограничения на полеты также были введены в аэропорту Внуково после того, как аналогичные ограничения были объявлены в аэропортах Домодедово и Жуковский на юго-востоке Москвы.

Ранее в российском аэропорту задержали 23 рейса из-за ограничений на полеты.

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