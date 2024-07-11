Предотвращено покушение на главу компании, производящей оружие для Киева

Американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает CNN.

В подготовке покушения обвиняют российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине. В НАТО заявили о якобы имеющей место быть кампании РФ по саботажу работы ВПК стран альянса, предполагающей поджоги на территории военных предприятий.

В посольстве Германии в Вашингтоне и в Rheinmetall давать комментарии по данному поводу отказались, однако пресс-секретарь Rheinmetall Оливер Хоффман заявил, что необходимые меры безопасности были приняты.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об открытии Rheinmetall первых заводов в стране.

Перед этим министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Ранее в Rheinmetall сообщили, что ВСУ получат танк-Франкенштейн.