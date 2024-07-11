Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Предотвращено покушение на главу компании, производящей оружие для Киева

CNN сообщило о сорванном покушении на гендиректора Rheinmetall Паппергера

close
100%
Thomas Trutschel/Photothek Media Lab/Global Look Press

Американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает CNN.

В подготовке покушения обвиняют российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине. В НАТО заявили о якобы имеющей место быть кампании РФ по саботажу работы ВПК стран альянса, предполагающей поджоги на территории военных предприятий.

В посольстве Германии в Вашингтоне и в Rheinmetall давать комментарии по данному поводу отказались, однако пресс-секретарь Rheinmetall Оливер Хоффман заявил, что необходимые меры безопасности были приняты.

До этого министр экономики Украины Юлия Свириденко заявила об открытии Rheinmetall первых заводов в стране.

Перед этим министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин заявил, что Украина рассчитывает до конца 2024 года произвести первую бронемашину Lynx на своей территории совместно с немецким оборонным концерном Rheinmetall.

Ранее в Rheinmetall сообщили, что ВСУ получат танк-Франкенштейн.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами