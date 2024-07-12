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Посольство РФ отреагировало на «российский след» в покушении на главу Rheinmetall

Посольство РФ: сообщения о покушении на Паппергера нагнетают истерию в ФРГ

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Global Look Press

В Германии продолжают нагнетать антироссийскую истерию, сообщая о якобы планах РФ по покушению на генерального директора крупной немецкой оружейной компании Rheinmetall Армина Паппергера. Об этом сообщает посольство России в ФРГ, передает ТАСС.

«В ФРГ продолжает искусственно нагнетаться антироссийская истерия. На поток поставлена подготовка сюжетов-однодневок, призванных убедить общественность в чрезвычайной злонамеренности РФ и ее агрессивных планах, направленных в том числе против ФРГ», — говорится в заявлении.

До этого канцлер ФРГ Олаф Шольц не стал комментировать информацию СМИ о предотвращении покушения на Паппергера.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сказал, что информация в СМИ о планах России ликвидировать Паппергера подана в стиле фейков.

11 июля телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall, которое планировала Россия. В подготовке покушения обвиняют российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине. В НАТО заявили об имеющей место быть кампании РФ по саботажу работы ВПК стран альянса, предполагающей поджоги на территории военных предприятий.

Ранее глава Rheinmetall назвал себя счастливым человеком после информации о срыве покушения.

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