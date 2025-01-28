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Пленным бойцам ВС РФ разрешат телефонные звонки при исполнении условий

Чиновник Мельничук: пленным бойцам ВС РФ разрешат телефонные звонки с условием
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Станислав Красильников/РИА Новости

Российским бойцам, находящимся в плену на Украине, разрешат телефонные звонки при соблюдении ряда условий. Об этом заявил представитель кабинета министров Украины в Верховной раде Тарас Мельничук, передает Telegram-канал «Мы Украина».

«Право на телефонные разговоры военнопленным, которые подозреваются или обвиняются в совершении уголовных преступлений, предоставляется с письменного разрешения следователя, прокурора или суда в рамках уголовного производства и по согласованию с координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными», — заявил он.

По словам украинского чиновника, звонки будут осуществляться с помощью IP-телефонии с соответствующим программным обеспечением.

До этого украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН о нарушении прав человека в Украине из-за указанной информации о пытках российских военных, попавших в плен. По его словам, подобные заявления со стороны ООН требуются в дополнительной верификации при помощи госорганов Украины.

Из этого же доклада ООН следует, что Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Затронут также вопрос запрета деятельности УПЦ.

Ранее боец РФ рассказал о встрече с украинской девочкой, ждавшей освобождения Курахово.

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