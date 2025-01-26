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Боец РФ рассказал о встрече с украинской девочкой, ждавшей освобождения Курахово

Боец «Нифер»: украинская девочка рассказала, как ждала освобождение Курахово
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Антон Вергун/РИА Новости

Командир штурмовой группы 110-й мотострелковой бригады с позывным «Нифер» рассказал, как во время штурма Курахово познакомился с девочкой 12-ти лет, которая ждала освобождения города от Вооруженных сил Украины (ВСУ). Свою историю военнослужащий рассказал в беседе с РИА Новости.

Боец ВС РФ пояснил, что группа российских бойцов при зачистке пятиэтажки в Курахово в ДНР обнаружила семью, скрывавшуюся от ВСУ.

«Штурманули эту пятиэтажку, сделали пролом на пятом этаже, зашли, зачистили... Там была девочка, 12 лет, мать, отец. Она нас обняла, плакала, (говорила — «Газета.Ru») что ждала нас. Сделала нам браслетики», - рассказал собеседник агентства.

Штурмовик, в свою очередь, подарил девочке перстень от российской армии, который она повесила себе на шею.

«Нифер» добавил, что семья девочки осталась в Курахово, им приходилось все время прятаться от украинских военных и ждать, когда их выведут из города российские бойцы.

Также российский штурмовик рассказал, что в ходе зачистки от ВСУ микрорайона «Южный» в Курахово мирное население доброжелательно встречало бойцов ВС РФ, они рассказывали, как ждали этой встречи.

До этого Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал, что несколько тысяч мирных жителей остаются в освобожденном Курахово.

6 января Минобороны России объявило о переходе Курахово под контроль российских войск после двух месяцев интенсивных боев. В ведомстве заявили, что это открывает новые возможности для дальнейшего продвижения и ускорения освобождения территории ДНР.

Ранее пленный боец заявил, что подписал контракт с ВСУ, чтобы попасть в Россию.

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