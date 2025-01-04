На Украине раскритиковали доклад ООН за данные о пытках российских пленных

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец раскритиковал доклад ООН о нарушении прав человека в Украине из-за указанной информации о пытках российских военных, попавших в плен. Об этом пишет «Страна.ua».

В отчете ООН приводились показания 25 российских военных, прошедших украинский плен. Они рассказали о пытках, избиениях и прочих издевательствах в украинских лагерях.

Лубинец утверждает, что подобные заявления со стороны ООН требуются в дополнительной верификации при помощи госорганов Украины.

Омбудсмен заявил, что «ООН отождествляет масштабы нарушений со стороны Украины и РФ». Он добавил, что украинские военные возвращаются из российского плена в еще худшем состоянии, чем пленные бойцы ВС РФ.

Из этого же доклада ООН следует, что Украина нарушает собственные конституционные нормы и международные обязательства в ходе проведения мобилизации. Затронут также вопрос запрета деятельности УПЦ.

Ранее в ООН заявили, что на Украине раненных российских военных добивали дронами.