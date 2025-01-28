На Западе рассказали, что затмит катастрофу ВСУ в Великой Новоселке

Российская армия стала ближе к тому, чтобы взять под контроль город Красноармейск (украинское название — Покровск) в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в блоге на YouTube заявил британский аналитик и военный эксперт Александр Меркурис.

По его словам, российские войска могут скоро перерезать все линии связи с населенным пунктом, автомобильные и железнодорожные артерии.

«Если Покровск падет, это полностью затмит катастрофу, с которой столкнулись ВСУ в Великой Новоселке», — сказал аналитик.

26 января в Минобороны РФ сообщили, что Вооруженные силы России освободили поселок Великая Новоселка в ДНР. В ведомстве рассказали, что при взятии населенного пункта отличились подразделения 5-й гвардейской отдельной танковой бригады 36-й Армии и 40-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Восток».

В этот же день министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил российских танкистов и пехотинцев с освобождением Великой Новоселки.

Ранее полковник назвал главные задачи российской армии в зоне СВО в 2025 году.