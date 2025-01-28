«ВХ»: для отступающих из Курахово солдат ВСУ готовят «бахмутский коридор»

Российские военнослужащие готовят «бахмутский коридор» для отступающих из Курахово подразделений украинской армии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

«ВСУ окажутся зажаты в изолированном для нормальной логистики и передвижений районе, где их по примеру «бахмутского коридора» начнут давить артиллерией и дронами», — говорится в сообщении.

По данным канала, активная фаза боя может начаться после взятия поселка Разлив, который находится на юге Донецкой области.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой Народной Республике.

Также, по словам Рогова, солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него. Данный населенный пункт расположен западнее города Курахово.

6 января подразделения ВС РФ взяли Курахово под полный контроль. По данным российского министерства обороны, во время сражений находившаяся в населенном пункте группировка ВСУ потеряла 80% личного состава.

До этого стало известно, что ВС РФ перерезают линии снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.