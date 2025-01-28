Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о подготовке «бахмутского коридора» для отступающих из Курахово бойцов ВСУ

«ВХ»: для отступающих из Курахово солдат ВСУ готовят «бахмутский коридор»
close
Juan Moreno/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие готовят «бахмутский коридор» для отступающих из Курахово подразделений украинской армии. Об этом сообщает RT со ссылкой на Telegram-канал «Военная хроника».

«ВСУ окажутся зажаты в изолированном для нормальной логистики и передвижений районе, где их по примеру «бахмутского коридора» начнут давить артиллерией и дронами», — говорится в сообщении.

По данным канала, активная фаза боя может начаться после взятия поселка Разлив, который находится на юге Донецкой области.

До этого председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что российские военные выбили бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) из села Новоандреевка, которое находится северо-западнее уже взятого под контроль города Курахово в Донецкой Народной Республике.

Также, по словам Рогова, солдаты Вооруженных сил РФ уже вошли в село Андреевка и сейчас ведут бои за него. Данный населенный пункт расположен западнее города Курахово.

6 января подразделения ВС РФ взяли Курахово под полный контроль. По данным российского министерства обороны, во время сражений находившаяся в населенном пункте группировка ВСУ потеряла 80% личного состава.

До этого стало известно, что ВС РФ перерезают линии снабжения ВСУ на Красноармейском направлении.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами