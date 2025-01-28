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Пять беспилотников ВСУ сбили ночью в трех российских регионах

Силы ПВО за ночь сбили пять беспилотников ВСУ в трех российских регионах
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Станислав Красильников/РИА Новости

Пять беспилотников Вооруженных сил Украины были сбиты этой ночью в трех российских регионах. Об этом сообщается в Telegram-канале российского Минобороны.

Средства ПВО уничтожили по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и еще один над Крымом.

Накануне беспилотник сбили в селе Никольское Белгородской области. В результате падения дрона были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

Кроме того, FPV-дрон ВСУ уничтожил гараж и повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара никто не пострадал.

В Красногвардейском районе после атаки БПЛА были обнаружены локальные повреждения на линии газо- и электроснабжения.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пункт управления БПЛА под Дзержинском.

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