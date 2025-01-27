Российский спецназ уничтожил пункт управления дронами ВСУ при штурме Дзержинска

Российский спецназ уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления беспилотниками под Дзержинском (украинское название — Торецк) с помощью FPV-дрона. Об этом агентству РИА Новости рассказал офицер Южного военного округа с позывным «Шмель».

Он рассказал, что расчет FPV украинских войск развернул на своем пункте управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) под Дзержинском антенну для контроля над дронами, известную как Angel.

По словам «Шмеля», российский разведывательный коптер выявил объект Вооруженных сил Украины (ВСУ) и скорректировал по нему работу FPV-дрона. В результате беспилотник Вооруженных сил (ВС) РФ вышел на цель и уничтожил украинскую антенну, тем самым нанеся серьезные повреждения пункту управления дронами ВСУ.

23 января агентство ТАСС со ссылкой на заявление организации «Русский Херсон» сообщало, что войска РФ ликвидировали почти 30 пунктов управления беспилотниками ВСУ по координатам пророссийского херсонского подполья.

27 января Минобороны РФ сообщило, что российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.