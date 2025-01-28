В НАТО обвинили Китай во вредоносных атаках

В НАТО рассказали об актах саботажа против альянса

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по странам Закавказья и Центральной Азии Джеймс Аппатурай заявил, что Китай проводит «постоянные кампании» по внедрению вредоносного программного обеспечения. Его слова приводит Reuters.

По его словам, внедрение проводится, в частности, в критически важную инфраструктуру и промышленные системы управления.

Кроме того, Аппатурай заявил, что в последние годы акты саботажа против Североатлантического альянса включают заговоры с целью покушения на лидеров оборонной отрасли, таких как глава немецкого производителя оружия Rheinmetall. Также, по его словам, инциденты саботажа включали «крушения поездов, поджоги, нападения на имущество политиков, угрозы».

В июле прошлого года телеканал CNN сообщил, что американские и немецкие спецслужбы предотвратили покушение на гендиректора Rheinmetall Армина Паппергера. В подготовке покушения обвинили российские спецслужбы, которые якобы запланировали серию нападений на глав компаний военно-промышленного комплекса, поставляющих оружие Украине.

Ранее глава евродипломатии обвинила Россию в морских диверсиях.