Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Боец ВС РФ рассказал, как ВСУ пытались помешать установке флага в Великой Новоселке

Боец Талыш: ВСУ пытались помешать установке флага России в Великой Новоселке
close
Telegram-канал «Минобороны России»

Украинские военные пытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, передает ТАСС.

«Пока шел, всем, чем могли, работали в мою сторону», — заявил он.

По словам военнослужащего, во время установки российского флага в его сторону направляли минометы и дроны-камикадзе. Он добавил, что украинские солдаты пытались прервать его действия. Боец отметил, что преодолел два квартала под обстрелами.

27 января российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российские солдаты нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка в этом регионе.

До этого офицер Южного военного округа с позывным «Шмель» сообщил, что российский спецназ уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления беспилотниками под Дзержинском (украинское название — Торецк) с помощью FPV-дрона.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами