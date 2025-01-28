Украинские военные пытались помешать установке российского флага в Великой Новоселке. Об этом сообщил военный, установивший в центре поселка триколор РФ, стрелок 5-й танковой бригады группировки войск «Восток» с позывным Талыш, передает ТАСС.

«Пока шел, всем, чем могли, работали в мою сторону», — заявил он.

По словам военнослужащего, во время установки российского флага в его сторону направляли минометы и дроны-камикадзе. Он добавил, что украинские солдаты пытались прервать его действия. Боец отметил, что преодолел два квартала под обстрелами.

27 января российская группировка «Восток» взяла под контроль населенный пункт Великая Новоселка в Донецкой народной республике. По данным ведомства, российские солдаты нанесли поражение бригадам ВСУ и нацгвардии в районах населенных пунктов Богатырь и Времевка в этом регионе.

До этого офицер Южного военного округа с позывным «Шмель» сообщил, что российский спецназ уничтожил украинскую антенну Angel и пункт управления беспилотниками под Дзержинском (украинское название — Торецк) с помощью FPV-дрона.

Ранее швейцарская газета сообщила об ухудшении ситуации для Украины на фронте.