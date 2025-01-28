Губернатор Брянской области сообщил о еще одном сбитом беспилотнике

Над Брянской областью средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет. На месте падения обломков работают оперативные и экстренные службы.

Этим же утром Богомаз сообщал о ликвидированных беспилотниках еще два раза. Во всех случаях никто не пострадал.

Всего за эту ночь в трех российских регионах сбили пять беспилотников Вооруженных сил Украины. Средства ПВО уничтожили по два БПЛА над территориями Белгородской и Брянской областей и еще один — над Крымом.

Накануне беспилотник сбили в селе Никольское Белгородской области. В результате падения дрона были выбиты окна и повреждены кровли семи частных домов.

Кроме того, FPV-дрон ВСУ уничтожил гараж и повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что в результате удара никто не пострадал.

Ранее российский FPV-дрон уничтожил пункт управления БПЛА под Дзержинском.