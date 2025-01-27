ВСУ атаковали Новую Таволжанку в Белгородской области

Дрон ВСУ уничтожил гараж и существенно повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. Об атаке беспилотника рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В результате детонации FPV-дрона на территории частного домовладения загорелся гараж, он полностью уничтожен огнем. Кроме того, повреждены кровля, остекление, стена и ограждение дома», — рассказал чиновник.

По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал. На месте происшествия работают оперативные службы.

До этого в белгородском Грайвороне ударом беспилотника перебило газопровод.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

В ночь на 1 сентября 2024 года силы ПВО сбили 158 дронов ВСУ над регионами России. Эта атака стала самой массовой за всю историю конфликта. Больше всего беспилотников — 46 — прилетело в Курскую область.

Ранее в США рассказали о новых дронах российских войск с камерами-фотоловушками.