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Беспилотники уничтожили в Брянской области

Богомаз: силы ПВО уничтожили БПЛА в Брянской области
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Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) над Брянской областью. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что пострадавших и разрушений нет, на местах работают оперативные и экстренные службы.

О первом беспилотнике Богомаз сообщил в 4:49 мск. Об уничтожении второго — в 5:01 мск.

Накануне в министерстве обороны России заявили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили пять украинских беспилотников над Крымом, а также над Белгородской и Курской областями.

Днем 27 января сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил гараж и существенно повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

Ранее российский спецназ уничтожил пункт управления дронами ВСУ при штурме Дзержинска.

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Атаки БПЛА на Россию
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