Над тремя российскими регионами сбили пять украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны (ПВО) России сбили пять украинских беспилотников над Крымом, а также над Белгородской и Курской областями. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в период с 18:00 до 22:00 по московскому времени было уничтожено три БПЛА над Крымом и по одному над Белгородской и Курской областями.

Днем 27 января сообщалось, что дрон ВСУ уничтожил гараж и существенно повредил частный дом в белгородской Новой Таволжанке. По предварительной информации, в результате удара никто не пострадал.

Атаки беспилотников на российские регионы начались в 2022 году на фоне специальной военной операции на Украине. Киев официально не подтверждал своей причастности, однако в августе 2023 года советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что число ударов БПЛА по России «будет увеличиваться».

В мае 2023 года дрон взорвался над Сенатским дворцом в Кремле, неоднократно БПЛА попадали в здания делового центра «Москва-Сити». Целями также часто становятся приграничные Брянская, Белгородская и Курская области и республика Крым. 30 августа 2023 года дроны атаковали аэропорт Пскова, в результате чего загорелись военно-транспортные самолеты Ил-76.

Ранее российский спецназ уничтожил пункт управления дронами ВСУ при штурме Дзержинска.