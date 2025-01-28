Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

Бутусов: бойцам ВСУ под Курском отправили бракованные гранаты, начиненные крупой
close
Shutterstock

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленные в Курскую область, получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бракованных гранат не должно было быть на фронте еще с 8 декабря.

На публикацию Бутусова отреагировал депутат Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ворует у солдат все: от каши — до гранат».

Накануне сообщалось, что директор агентства оборонных закупок министерства обороны Украины Марина Безрукова отстранена от выполнения своих обязанностей.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства.

Ранее депутат Рады призвала уволить Умерова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами