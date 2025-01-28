ВСУ в Курской области получили начиненные крупой гранаты

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), отправленные в Курскую область, получили бракованные гранаты Ф-1, начиненные внутри чем-то напоминающим кукурузную крупу. Об этом сообщил украинский журналист Юрий Бутусов в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что бракованных гранат не должно было быть на фронте еще с 8 декабря.

На публикацию Бутусова отреагировал депутат Артем Дмитрук. В своем Telegram-канале он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский «ворует у солдат все: от каши — до гранат».

Накануне сообщалось, что директор агентства оборонных закупок министерства обороны Украины Марина Безрукова отстранена от выполнения своих обязанностей.

24 января министр обороны Украины Рустем Умеров объявил об увольнении своего заместителя Дмитрия Клименкова и отказе от продления контракта с руководителем агентства оборонных закупок Мариной Безруковой. Он объяснил свое решение неудовлетворительным обеспечением ВСУ боеприпасами. В своем заявлении в социальных сетях Умеров указал на «политические игры», утечки информации о контрактах и неэффективность работы военного руководства.

Ранее депутат Рады призвала уволить Умерова.