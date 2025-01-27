Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Несколько украинских военных сбежали по пути на обучение в Норвегию

Пленный Алексеев: украинские военные сбежали по пути на обучение в Норвегию
close
РИА Новости

Украинский военнопленный Евгений Аксенов рассказал, что некоторые его сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы отправились на Старичи (Львовская область) ждать автобуса, который нас вывезет в Польшу, а из Польши самолет — на Норвегию... Там были несколько человек, которые сбежали», — сказал он.

Как уточнил Аксенов, сбежали двое или трое военных. Ранее пленный уточнял, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ.

До этого сообщалось, что группа украинских солдат сдалась в плен Вооруженным силам РФ в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР).

Недавно пленный солдат украинской армии Сергей Щерба сообщил, что старшего командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дроном за то, что его отряд сдался в плен.

Ранее российский боец рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами