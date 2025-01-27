Несколько украинских военных сбежали по пути на обучение в Норвегию

Пленный Алексеев: украинские военные сбежали по пути на обучение в Норвегию

Украинский военнопленный Евгений Аксенов рассказал, что некоторые его сослуживцы сбежали по пути на обучение в Норвегию. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы отправились на Старичи (Львовская область) ждать автобуса, который нас вывезет в Польшу, а из Польши самолет — на Норвегию... Там были несколько человек, которые сбежали», — сказал он.

Как уточнил Аксенов, сбежали двое или трое военных. Ранее пленный уточнял, что Норвегия проводит обучение 3-й штурмовой бригады ВСУ.

До этого сообщалось, что группа украинских солдат сдалась в плен Вооруженным силам РФ в поселке Великая Новоселка, расположенном на юге Донецкой народной республики (ДНР).

Недавно пленный солдат украинской армии Сергей Щерба сообщил, что старшего командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дроном за то, что его отряд сдался в плен.

Ранее российский боец рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен.