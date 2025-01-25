Российский боец рассказал, как командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен

РИА Новости: в Курахово командир ВСУ ошибся этажом и попал в плен к ВС России

Командир Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ходе боев в Курахово ошибся этажом в многоэтажке, в результате чего попал в плен к российским военнослужащим. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бойца штурмового отряда с позывным «Нифер».

«Начало темнеть. Они (украинские военные — «Газета.Ru») нас хотели «штурмануть». И спустился командир ВСУ к нам — не понял, что это русские солдаты стоят. Мы его взяли в плен», — сказал военнослужащий.

По словам «Нифера», один из бойцов ВСУ понял, что их командира взяли в плен, в результате чего решил тоже прийти к российским войскам. После этого командира отпустили к подразделению, чтобы он уговорил их сдаться. Впоследствии военнослужащие Вооруженных сил (ВС) России пошли к украинским военным, чтобы оказать им медицинскую помощь, накормить и взять в плен, отметил штурмовик.

22 января военнослужащий из батальона «Шустрого» 4-й бригады Вооруженных сил России одержал победу в стрелковом бою с двумя украинскими солдатами и взял их в плен. Бой произошел на юго-востоке города Часов Яр Донецкой народной республики.

Ранее российский военный взял в плен пятерых солдат ВСУ в ходе первого боя на СВО.