Украинский пленный рассказал, как сослуживцы взорвали его командира за сдачу в плен

Старшего командира одного из подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) взорвали дроном за то, что его отряд сдался в плен. Об этом заявил пленный украинский военнослужащий Сергей Щерба, передает РИА Новости.

По словам военнопленного, инцидент произошел в первый день боев. Российские военнослужащие пошли на штурм его опорного пункта, в результате чего взяли в плен все подразделение.

«Старший у нас был Петрович, он — капитан, его же, когда нас, пленных, вели, FPV-дрон взорвал, который подлетел к ногам. Все поняли, что это украинский дрон», — сказал Щерба.

В декабре прошлого года Государственное бюро расследований (ГБР) Украины сообщило, что командира взвода 211-й понтонно-мостовой бригады ВСУ старшего лейтенанта Владислава Пастухова заподозрили в пытках подчиненных. По данным следователей, в феврале 2024 года в Днепропетровской области он избил солдата за то, что тот был пьян.

Ранее пленный украинец рассказал о вербовке в ВСУ заключенных под угрозой пыток.