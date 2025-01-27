Польша закупит у США противорадиолокационные ракеты

Польская армия закупает партию противорадиолокационных ракет производства США. Об этом сообщило польское министерство национальной обороны.

«Во вторник в штаб-квартире министерства обороны в Варшаве, вице-премьер, министр национальной обороны Владислав Косиняк-Камыш подпишет контракт на поставку противорадиолокационных ракет AGM-88g AARGM-ER», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, дальность поражения наземных целей данными ракетами составляет более 200 километров.

В ноябре Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. С момента одобрения сделки конгрессом США до покупки прошло восемь месяцев.

В октябре глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявлял, что в рамках политики сдерживания Польше следует создать арсенал кассетных боеприпасов.

Ранее президент Польши оценил вероятность ударов ATACMS по Москве.