В Польше призвали к возобновлению производства кассетных боеприпасов

В рамках политики сдерживания Польше следует создать арсенал кассетных боеприпасов. Об этом со ссылкой на заявление главы польского Бюро национальной безопасности Яцека Северы сообщает ТАСС.

Политик напомнил, что Польша ранее производила кассетные боеприпасы и в стране остались заводы, способные вернуться к этому. С точки зрения закона такое возможно, поскольку Польша не присоединялась к международным соглашениям по запрету кассетных боеприпасов.

По мнению Северы, Варшаве необходимо подобное оружие, так как оно эффективно для сдерживания потенциального противника.

Кассетные боеприпасы представляют собой заряды, начиненные большим количеством разрывных суббоеприпасов различного назначения (противопехотные, зажигательные, противотанковые и другие). 1 августа 2010 года вступила в силу международная конвенция, запрещающая производить и применять их. Документ подписали 123 страны, но ратифицировали только 111. Польша, Украина и Россия не входят в число подписантов.

25 сентября сообщалось, что США включат кассетные боеприпасы в новый пакет помощи Украине.

1 октября стало известно, что украинские войска обстреляли города в ДНР кассетными снарядами. Под удар попали Катериновка и Горловка.

Ранее сообщалось, откуда поставляются кассетные боеприпасы США на Украину.