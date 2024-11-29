Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польша купила у США ракеты малой дальности на $175 млн

Польша приобрела у США 232 ракеты AIM-9X для истребителей F-16 за $175 млн

close
David Monniaux/Wikimedia Commons

Польша закупила у США более 200 ракет малой дальности AIM-9X Sidewinder, используемых на истребителях F-16, за $175 млн. Об этом сообщил замглавы польского минобороны Павел Бейда в соцсети X.

«Готово! Через восемь месяцев после получения согласия конгресса США мы завершили закупку 232 ракет AIM-9X для нынешних и перспективных польских боевых самолетов. Сегодня Агентство по вооружению подписало контракт на сумму около 175 миллионов долларов США», — написал Бейда.

Поставки этих ракет начнутся в 2028 году, подчеркнул он.

Помимо ракет, контракт включает дополнительные элементы, в том числе запасные части, логистический и учебный пакет, сообщается в сообщении Агентства.

В марте Польша и США договорились о продаже Варшаве ракет AGM-158B-2, AIM-120C-8 и AIM-9X, а также сопутствующего оборудования общей стоимостью около $3,7 млрд. Конгресс одобрил эту сделку в конце марта.

В октябре глава польского Бюро национальной безопасности Яцек Севера заявлял, что в рамках политики сдерживания Польше следует создать арсенал кассетных боеприпасов.

Ранее в Польше призвали вернуть всеобщий воинский призыв.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами