Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Минобороны Украины раскрыли детали военной стратегии на 2025 год

Министр обороны Украины Умеров рассказал о военном плане страны на 2025 год
close
Pool/Ukrainian Presidentia/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали военного плана властей на 2025 год. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства страны.

В сообщении отмечается, что военная стратегия Киева на текущий год была представлена на заседании контактной группы по ситуации в зоне конфликта. Мероприятие состоялось 9 января на американской базе «Рамштайн» в Германии.

По словам Умерова, план украинского руководства «базируется на четырех ключевых приоритетах». Среди них — стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны, усиление защиты ее воздушного пространства и морских путей, а также «асимметричный ответ» на попытки Вооруженных сил РФ добиться преимущества на поле боя.

Иные подробности о новой военной стратегии Киева министр уточнять не стал.

До этого глава оборонного ведомства США Ллойд Остин, принявший участие в заседании контактной группы на базе «Рамштайн», объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $500 млн. Как он сказал, эти деньги будут потрачены на закупку ракет и оборудования для уже переданных Киеву истребителей F-16.

Ранее в США раскрыли общую сумму средств, потраченных союзниками на военную помощь Украине с февраля 2022 года.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами