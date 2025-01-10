В Минобороны Украины раскрыли детали военной стратегии на 2025 год

Министр обороны Украины Умеров рассказал о военном плане страны на 2025 год

Министр обороны Украины Рустем Умеров раскрыл детали военного плана властей на 2025 год. Его заявление опубликовано в официальном Telegram-канале оборонного ведомства страны.

В сообщении отмечается, что военная стратегия Киева на текущий год была представлена на заседании контактной группы по ситуации в зоне конфликта. Мероприятие состоялось 9 января на американской базе «Рамштайн» в Германии.

По словам Умерова, план украинского руководства «базируется на четырех ключевых приоритетах». Среди них — стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности страны, усиление защиты ее воздушного пространства и морских путей, а также «асимметричный ответ» на попытки Вооруженных сил РФ добиться преимущества на поле боя.

Иные подробности о новой военной стратегии Киева министр уточнять не стал.

До этого глава оборонного ведомства США Ллойд Остин, принявший участие в заседании контактной группы на базе «Рамштайн», объявил о выделении пакета военной помощи Украине на сумму $500 млн. Как он сказал, эти деньги будут потрачены на закупку ракет и оборудования для уже переданных Киеву истребителей F-16.

Ранее в США раскрыли общую сумму средств, потраченных союзниками на военную помощь Украине с февраля 2022 года.