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Глава минобороны Украины назначил своим советником уволенного экс-министра

Глава МО Украины Умеров назначил своим советником экс-министра инфраструктуры
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Kaniuka Ruslan/Global Look Press

Министр обороны Украины Рустем Умеров назначил своим советником уволенного бывшего министра инфраструктуры страны Александра Кубракова. Об этом министр сообщил на своей странице в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Умеров написал, что опыт работы Кубракова вице-премьером, министром инфраструктуры и руководителем Укравтодора важен и поможет улучшить систему снабжения и логистики в Вооруженных силах Украины (ВСУ).

В июне прошло года американская газета The Walt Street Journal писала об отставке двух высокопоставленных украинских чиновников, в том числе Александра Кубракова, который тогда занимал пост вице-премьера по восстановлению — министра развития общин, территорий и инфраструктуры.

Издание со ссылкой на американские и украинские источники сообщало, что увольнение чиновников отчасти связано с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами. В администрации президента Владимира Зеленского их контакты воспринимали как угрозу.

За увольнение Кубракова в начале мая 2024 года проголосовала Верховная Рада.

Ранее на Украине заявили о готовящихся кадровых перестановках.

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