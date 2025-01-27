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Госдума рассмотрит изменение правил призыва на срочную службу до весны

Картаполов: Госдума обсудит уточняющий нормы срочной службы законопроект
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Александр Кряжев/РИА Новости

Государственная дума (ГД) до начала весеннего призыва может начать обсуждение законопроекта об исполнении в течение года решения о призыве на срочную службу. Об этом заявил глава комитета ГД по обороне Андрей Картаполов, передает ТАСС.

«Думаю, что до начала весеннего призыва мы его (законопроект - прим.ред.) обязательно рассмотрим», — заявил он.

Поправки хотят внести в закон «О воинской обязанности и военной службе». В документе сказано, что решение о призыве на срочную службу может быть исполнено в течение года со дня принятия решения. Помимо этого, проект предполагает введение одной призывной комиссии в городах федерального значения, а также в двух и более муниципальных районах, муниципальных и городских округах.

Картаполов отметил, что нововведение позволит гражданину, который «был призван, но по каким-то причинам не успел попасть в армию, <…> в течение года в следующие призывы получить такую возможность».

«Мы все делаем для людей, чтобы люди получили возможность решать свои вопросы и спокойно прийти в армию тогда, когда им это удобно», — добавил он.

До этого правительство РФ поддержало инициативу, согласно которой решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть реализовано в течение одного года.

Ранее ушедшего на СВО в 18 лет россиянина захотели забрать на срочную службу.

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