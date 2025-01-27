В РФ поддержали проект об исполнении решения о призыве на срочную службу

Правительство поддержало исполнение решения о призыве на службу в течение года

Правительство Российской Федерации поддержало инициативу, согласно которой решение о призыве на военную службу, которое не было исполнено в период призыва, должно быть реализовано в течение одного года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва, одобренного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

Проект закона был разработан председателем комитета Госдумы по обороне Андреем Картаполовым. В него были внесены изменения, которые предлагается добавить в закон «О воинской обязанности и военной службе».

24 января инициативная группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение в Государственную думу РФ законопроект, предполагающий освобождение добровольцев специальной военной операции (СВО) на Украине от призыва на срочную службу. Документ появился в электронной базе нижней палаты российского парламента. Как отметили авторы документа, в настоящее время нормы об освобождении от призыва на срочную службу не касаются членов добровольческих формирований. По мнению парламентариев, подобное положение вещей ведет к возникновению резонанса в обществе.

Ранее ушедшего на СВО в 18 лет россиянина захотели забрать на срочную службу.