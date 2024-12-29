Ушедшего на СВО в 18 лет россиянина захотели забрать на срочную службу

ЕАН: бойцу СВО отказывают в статусе ветерана и хотят отправить на срочную службу

Ушедшего на специальную военную операцию (СВО) в 18 лет добровольца Егора Липского захотели забрать на срочную службу. Об этом сообщает портал ЕАН.

По информации портала, Липский принял решение отправиться в зону боевых действий сразу по окончании школы. Доброволец ушел на спецоперацию и в ходе боевых действий получил ранения трижды.

По возвращении домой молодой человек так и не смог оформить статус ветерана боевых действий. Причиной тому указывалось отсутствие у него военного билета. Вскоре Липскому вручили повестку о призыве на срочную службу.

Депутат Госдумы Максим Иванов, который занимается вопросами участников спецоперации на Украине, сообщил, что произошедшее является пробелом в законодательстве, поскольку участие в боевых действиях не приравнивается к службе в армии России.

19 декабря в ходе прямой линии президент России Владимир Путин отреагировал на информацию о проблемах с присвоением статуса участника СВО и выплатами бойцам, которые принимают участие в контртеррористической операции в Курской области. Российский лидер назвал сложившуюся ситуацию упущением и указал на необходимость ее исправления.

Ранее россиянка отправилась к мужу в зону СВО с младенцем.