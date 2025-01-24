В МИД РФ заявили, что Россия и Иран намерены совместно бороться с санкциями

Россия и Иран намерены вместе противостоять санкционному давлению и укреплять сотрудничество в различных областях. Об этом говорится в заявлении пресс-службы Министерства иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что страны договорились координировать усилия по исключению санкций из международных отношений. В подписанном 17 января Договоре о всеобъемлющем стратегическом партнерстве санкционная составляющая была определена как «международно-противоправное и недружественное деяние».

МИД РФ подчеркнул, что профильные структуры России и Ирана понимают необходимость «поставить надежный заслон» тем, кто стремится навредить сотрудничеству двух стран посредством санкций.

Также отмечается, что Россия и Иран продолжают развивать сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной и других сферах, несмотря на санкционное давление со стороны ряда государств.

17 января в Кремле состоялись переговоры между президентом России Владимиром Путиным и главой Ирана Масудом Пезешкианом. В ходе встречи российский лидер отметил, что туристические обмены между Россией и Ираном выросли более чем на 20%. Путин добавил, что страны развивают гуманитарное взаимодействие.

Ранее президент Ирана осудил Запад за попытки подчинять себе другие государства.