Сотрудники ТЦК сломали ребра 51-летнему украинцу

Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) избили жителя Одесской области во время проверки документов. Об этом сообщила его мать, журналистка Виктория Колтунова в своем аккаунте в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Моего сына схватил ТЦК, вывезли за город <…>, били около трех часов, вымогая деньги, а потом выбросили на дорогу без сознания. У него кровоизлияние в легкое, ушиб селезенки и сотрясение мозга», — рассказала она.

По словам женщины, сотрудники ТЦК были уверены, что пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью.

По данным местных СМИ, 23 января три человека затащили 51-летнего Максима Колтунова в свой автобус и начали бить. Пострадавший поступил в больницу с переломом ребер.

Недавно сотрудники ТЦК и полицейские в ходе мероприятий, проводимых в рамках мобилизации граждан, устроили погоню за гражданским автомобилем на трассе Одесса — Киев.

16 января жители Закарпатской области устроили бунт против мобилизации мужчин. Как сообщило издание «Страна.ua», против действий работников ТЦК и правоохранителей взбунтовались проживающие в регионе цыгане.

Ранее в Одессе жильцы многоквартирного дома спасли мужчину от сотрудника ТЦК.