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В одном из регионов Украины произошел бунт против мобилизации

«Страна.ua»: жители Закарпатской области устроили бунт из-за мобилизации мужчин
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Бунт против мобилизации мужчин произошел в Закарпатской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua».

По информации журналистов, против сотрудников территориальных центров комплектования (ТЦК, военных комиссариатов) и правоохранителей взбунтовались проживающие в регионе цыгане.

Материал дополнен видеозаписью, сделанной на месте событий. На кадрах можно увидеть дорогу, на которой скопилось большое количество полицейских машин. При этом между ними ходят женщины и громко возмущаются, что мужчин принудительно отправляют на фронт.

«Это не первый конфликт ромов (цыган. — «Газета.Ru») и военкомов в Закарпатье», — говорится в публикации.

В тексте уточняется, что в мае прошлого года группа цыган заблокировала выезд с территории ТЦК в городе Виноградов в Закарпатской области. Таким образом люди пытались помешать сотрудникам военного комиссариата мобилизовать их знакомого и в результате стали фигурантами уголовного дела.

15 января издание «Страна.ua» сообщило, что в прошлом году на Украине в три раза выросло число не вернувшихся из-за границы граждан. По итогам 2024 года данный показатель составил 443 тыс. человек, в конце предыдущего года это значение достигало 134 тыс. человек.

Как отметили журналисты, многие граждане уехали за границу в июне 2024 года. Они безвозвратно покинули Украину через месяц после того, как в стране был принят закон об усилении мобилизации.

Ранее в Государственной думе РФ не исключили, что скоро на Украине начнут обсуждать возможность мобилизации несовершеннолетних.

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